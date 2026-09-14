Para ayudar a persona mayores: "Vozinhas" de Renca quieren que la firma del portero

Vozinha, en portugués, significa "abuelita" y por eso es que el arquero caboverdiano de Colo Colo Josimar José Évora Dias lo ocupa como nombre en la cancha, en homenaje a sus abuelos.

Justamente eso motivó a tres "vozinhas" de Renca a lanzar un particular desafío: quieren pedirle que estampe su firma para transformar la camiseta alba que le tejieron en una pieza solidaria que ayude a combatir la soledad y desamparo en la vejez.

"Si Vozinha vino a Chile a atajar, nosotros nos ponemos a tejer", cuentan Rosa Calfuñanco, Raquel Córdoba y Miriam Oportus, participantes del Servicio de Apoyo Domiciliario para Personas Mayores de Hogar de Cristo.

La idea es que el mundialista conozca la camiseta, la reciba de sus manos y, si acepta la invitación, la firme.

Así, más que un regalo, podría transformarse en "una pieza con valor solidario, capaz de convocar a los hinchas de Colo Colo y a quienes creen que acompañar a las personas mayores también es una forma de construir una sociedad más humana", dice el Hogar de Cristo.