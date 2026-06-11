Gobierno responsabiliza a Grau por irregularidades del Censo 2024 que detectó Contraloría

Un nuevo flanco político se abrió para el exministro de Economía, Nicolás Grau (Frente Amplio), luego de que un informe de la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades en la ejecución del Censo 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Entre los hallazgos del organismo fiscalizador figura la contratación de 16 personas con antecedentes penales y 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en Chile. Asimismo, se detectó que una asesora contratada por el INE participó en la comisión evaluadora de la licitación del Censo pese a ser representante legal de una de las empresas involucradas en el proceso.

Las observaciones derivaron en cuestionamientos hacia la gestión de Grau, quien encabezaba el Ministerio de Economía durante el período en que se desarrolló la licitación y ejecución del operativo censal.

Desde La Moneda, el hoy titular de dicha cartera, Daniel Mas sostuvo que los antecedentes podrían implicar responsabilidades políticas de Grau, quien ya enfrenta, por estos días, una acusación constitucional debido su trabajo en Hacienda.

"Son hechos graves lo que ha pasado y están en la administración anterior. Todo el Censo fue licitado, implementado por el gobierno anterior y, evidentemente, pueden haber responsabilidades políticas. ¿Por parte de quién? Del ministro Grau, es el ministro de Economía de su momento.", afirmó.

La auditoría también estableció falencias en la supervisión del proceso, al no poder acreditarse si más de 500 censistas realizaron efectivamente las labores por las cuales fueron remunerados. A ello se suman observaciones por pagos de arriendos y multas que no habrían sido cobradas.

"Con los recursos públicos no se puede jugar. Y pareciera que se está generando una cultura del 'dejar hacer'. Por lo mismo espero que aquellos responsables respondan, y que respondan no solamente en términos de responsabilidad administrativa, sino que también en responsabilidad económica", señaló el diputado Marcos Ilabaca (PS).

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) anunció que remitirá los antecedentes "al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte, porque también hay una persona que tiene conflicto de interés en cuanto al ministro Grau".

El INE informó el miércoles que ya adoptó medidas correctivas, entre ellas la instrucción de sumarios administrativos y la presentación de denuncias ante el Ministerio Público, además de solicitar la reconsideración de algunas observaciones formuladas por Contraloría.