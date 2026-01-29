INE urgió a "tomar decisiones de política pública" ante preocupantes cifras del Censo

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Leonardo González, afirmó este jueves que las proyecciones derivadas del Censo 2024 constituyen "un llamado a mirar la demografía y a tomar decisiones de política pública", ante un escenario donde Chile podría alcanzar su máximo poblacional en la próxima década para luego iniciar un descenso sostenido.

Las estimaciones del organismo indican que la población nacional llegará a las 20.150.948 personas en junio de 2026, alcanzando un techo de 20.643.490 habitantes en 2035. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente a partir del año siguiente.

A partir de 2036, la población iniciará una reducción gradual hasta retroceder a los 16.972.558 habitantes hacia mediados de 2070.

Este fenómeno se explica por la combinación de una caída sostenida en la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida.

Fecundidad "ultra baja" y el hito de 2028

González explicó que Chile se ha distanciado del nivel de reemplazo necesario (2,1 hijos por mujer) para mantener una población estable, entrando en niveles críticos a escala global.

"Para este año nosotros proyectamos estar por debajo de 1, que es a nivel mundial una de las tasas globales de fecundidad más bajas del mundo. Se considera una tasa global debajo de 1,3 como ultra baja", advirtió el economista.

El punto de inflexión más próximo ocurrirá en apenas dos años, cuando el número de fallecimientos comience a superar al de nacimientos de forma anual.

"Estamos proyectando que para el 2028 las defunciones empiecen a superar a los nacimientos. Nuestra población alcanzará su máximo en 2030 con 20.600.000 personas, para empezar a reducirse a partir del año 2036", señaló el subdirector del INE.

"Para el año 2070 nosotros estamos proyectando, si estos supuestos obviamente se cumplen, una población de alrededor de 17 millones", agregó.

Un envejecimiento acelerado

A diferencia de otras naciones, la transición demográfica en Chile destaca por su celeridad, lo que transformará radicalmente la estructura de la sociedad y presionará los sistemas de salud y previsión.

"La particularidad de nuestro país es que ha sido particularmente acelerado; ha sido más rápido que lo que uno observa en otros países. Al día de hoy, las personas de 60 años y más representan un 21% de la población; cuando lo proyectamos al 2070, esto supera el 50%", enfatizó González, que subrayó que estas cifras deben servir como una hoja de ruta para la planificación del Estado.

"Estos datos, que son proyecciones y están basados en hipótesis, son también un llamado a mirar nuestra población, a mirar la demografía y también a tomar decisiones de política pública: cómo vamos a proyectar y cómo nos vamos a preparar para ese futuro", sostuvo el subdirector del INE.