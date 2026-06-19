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Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Caso niños haitianos: Gobierno defiende diseño de fuerza de tarea ante críticas de Matthei y Kaiser

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ministro Martín Arrau argumentó que el liderazgo de Desarrollo Social permite cruzar información clave para ubicar y asegurar el resguardo de los menores.

Las autoridades han confirmado la localización de más de una veintena de infantes, con focos específicos en comunas como Estación Central y Graneros.

Caso niños haitianos: Gobierno defiende diseño de fuerza de tarea ante críticas de Matthei y Kaiser
 Ministerio de Desarrollo Social

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, encabeza la mesa mandatada por el Presidente Kast.

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La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvieron una nueva reunión de trabajo -mandatada directamente por el Presidente José Antonio Kast- para evaluar los avances de la fuerza de tarea dedicada a la localización de los cientos de niños y adolescentes haitianos cuyo paradero actual se desconoce.

El diseño de esta estrategia, que pone a Wulf a la cabeza de la coordinación, ha generado críticas por parte de figuras de la derecha, entre ellas los excandidatos presidenciales Evelyn Matthei (UDI) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quienes han argumentado que el caso debería ser tratado estrictamente como un problema de seguridad y no social.

A la salida de la reunión, Arrau descartó que hasta el momento haya denuncias por presunta desgracia, particularmente en los casos que investiga la Contraloría, y defendió la transversalidad de la fuerza de tarea, argumentando que el Estado debe actuar de manera integral para garantizar la integridad física y el bienestar de los menores, más allá de la indagatoria penal que lidera la Fiscalía.

"Primero, hay investigación policial: la lidera el Ministerio Público. Paralelo a eso, lo más importante y la prioridad número uno son los niños y la tranquilidad de eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado y se coordina muy bien con los ministerios de Educación, de Salud y de Seguridad cuando se requiere", dijo el secretario de Estado a la salida de la cita.

"Son varias aristas; no es solo una institución la que está trabajando", enfatizó el titular de Seguridad.

En las últimas horas, el reporte de las autoridades ha dado cuenta de cerca de 30 niños encontrados, con focos específicos de hallazgo en Estación Central, con siete menores localizados, y Graneros, con seis.

Aproximadamente 25 niños han sido ubicados mediante diversas diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI).

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