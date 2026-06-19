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Tópicos: País | Población | Inmigrantes

A seis subieron los niños haitianos ubicados exitosamente en Graneros: "Escolarizados y con sus familias"

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El alcalde Marcelo Miñañir informó que sus equipos lograron localizar e identificar a más de la mitad del grupo original de nueve menores reportado como desaparecido en la zona.

Cinco de los infantes localizados asisten actualmente a recintos de educación pública, mientras que el sexto cursa estudios en un establecimiento subvencionado.

A seis subieron los niños haitianos ubicados exitosamente en Graneros:
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El alcalde de Graneros (Región de O'Higgins), Marcelo Miñañir, entregó este viernes por la mañana un nuevo balance oficial respecto de las diligencias desplegadas por los equipos municipales en el marco de la alerta nacional por la desaparición de menores de edad de nacionalidad haitiana.

Luego de que las autoridades centrales notificaran a la administración local sobre la eventual presencia de nueve de estos niños en la localidad, las oficinas de protección social iniciaron un exhaustivo rastreo en terreno.

Las labores, lideradas conjuntamente por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y la Oficina Local de la Niñez (OLN), arrojaron resultados positivos durante las últimas horas, permitiendo ubicar e identificar a dos tercios del grupo reportado originalmente.

"Hoy día podemos informar a la comunidad que tenemos ya seis niños que han sido identificados", detalló el jefe comunal.

La máxima autoridad de Graneros llevó calma a la opinión pública al precisar las condiciones de resguardo, habitabilidad e inserción social en las que se encuentran los seis menores  que ya fueron catastrados por los asistentes sociales en distintos barrios de la comuna.

"Cinco de ellos se encuentran en colegios municipales, uno de ellos en un colegio subvencionado y dar la tranquilidad también a toda la comunidad que estos niños ya se conoce su paradero y se encuentran escolarizados y también con sus familias base", complementó Miñañir.

Hasta el momento, se ha informado el hallazgo de una treintena de menores a nivel nacional: entre ellos 25 encontrados por la PDI y siete en la comuna de Estación Central.

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