Chile y Perú reafirman cooperación frente a desafíos migratorios y fronterizos

El canciller Francisco Pérez Mackenna afirmó este jueves que la "cooperación frente a los desafíos globales que afectan a Chile y Perú se hace indispensable y urgente", en el marco de la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria.

El secretario de Estado se reunió con su par de Perú, Hugo de Zela, con quien encabeza este espacio de diálogo político y técnico para enfrentar de manera coordinada la dinámica migratoria en la frontera común.

"Debemos aunar esfuerzos para luchar conjuntamente contra el crimen organizado transnacional, promover flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, e impulsar también el desarrollo de nuestras economías y, muy importante, su capital humano, todas las áreas prioritarias en nuestro actuar internacional", subrayó Pérez Mackenna.

Las autoridades, que dialogaron de forma virtual, reafirmaron la voluntad de tomar medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes y combatir el crimen organizado transnacional, además de priorizar una mejora sustantiva del funcionamiento del complejo fronterizo Chacalluta-Santa Rosa.

En la oportunidad, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, presentó detalles del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la zona.

Sobre dicha estrategia, la Cancillería peruana "solicitó mantener un esquema de intercambio de información y coordinación al respecto", según el comunicado emitido por ese gobierno.

Perú también destacó la importancia de continuar en negociaciones con Chile "para la pronta suscripción e implementación" de acuerdos bilaterales que permitan "promover la integración y el tránsito fluido" en la zona fronteriza, entre Tacna y Arica.

Tales compromisos permitirán beneficiar a los trabajadores estacionales y a los habitantes de esas zonas, al modernizar los complejos fronterizos y coordinar la implementación de procedimientos y nuevas facilidades.

Las delegaciones compartieron información que permitió constatar la reducción de la migración irregular en la zona y "la positiva cooperación bilateral en la materia", añade el comunicado de el Perú.

Además, se acordó reforzar la coordinación operativa entre sus policías, para implementar medidas conjuntas como la continuación de los patrullajes simultáneos y el intercambio de información permanente.

También se encargó al Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares Perú-Chile la adopción de una metodología de verificación migratoria, y se acordó programar una IV reunión para la segunda quincena de mayo próximo.