Detienen a dos sujetos que estaban construyendo en suelo fiscal en Antofagasta

Carabineros logró frustrar una toma de terreno fiscal en la intersección de las calles Luis Urzúa y Violeta Parra, en el sector de Los Arenales, zona norte de la ciudad de Antofagasta.

Tras una denuncia de vecinos, personal policial llegó hasta el lugar y constató que había dos sujetos de nacionalidad extranjera "con herramientas y materiales de construcción, usurpando terrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales", relató el capitán Marcelo Vega, jefe de la Subcomisaría Antofagasta Norte.

Ambos sujetos -25 y 33 años de edad- se encuentran en Chile con situación migratoria irregular, y uno de ellos había sido desalojado del mismo sitio en el mes de marzo. Los dos quedaron detenidos.