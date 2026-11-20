El Gobierno concretó este viernes su décimo tercer vuelo de expulsión con 55 extranjeros de Bolivia, Ecuador y Colombia, sumando en total 1.972 deportaciones desde el 11 de marzo de este año.

Las cifras fueron entregadas en un punto de prensa conjunto entre el ministro subrogante del Interior, Máximo Pavez, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, el subdirector de Migraciones, Control de Fronteras e Inteligencia, el prefecto general Luis Orellana, y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, el prefecto Jaime Lazo.

Desde la Subsecretaría del Interior detallaron que los últimos expulsados corresponden a 33 ciudadanos colombianos, 16 bolivianos y seis ecuatorianos, quienes abordaron un vuelo chárter comercial con destino a sus respectivos países.

El 76,7% de ese grupo fue deportado por haber ingresado a Chile por paso no habilitado; y cuatro personas por tráfico de drogas y otras causas como robo con intimidación, posesión o porte de armas de fuego, abuso sexual y violación de menor de 14 años.

El Ejecutivo también informó que la cifra de expulsados en todo el año 2026 llegó a 2.268 extranjeros; mientras que las salidas voluntarias -desde el 3 de enero al 19 de noviembre- llegó a 12.488 personas.