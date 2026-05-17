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Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Madre de alumna sorprendida con pistola de balines fue notificada de expulsión

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Una estudiante de Enseñanza Media fue acusada de exhibir el objeto dentro de un colegio de Alto Hospicio, motivando diligencias por parte de la PDI.

Cuando su madre -de nacionalidad boliviana- hizo entrega voluntaria del arma, se detectó que mantenía una orden de expulsión por tráfico de drogas.

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 PDI de Tarapacá
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Una estudiante de Enseñanza Media fue acusada de exhibir una pistola a balines en un establecimiento educacional de Alto Hospicio (Región de Tarapacá), procedimiento que devino en una notificación de expulsión contra su madre, de nacionalidad boliviana.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue denunciado por autoridades del colegio a la PDI, que inició un operativo a través de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM).

La adolescente aparentemente mostró el objeto a otros estudiantes al interior del recinto, generando preocupación entre la comunidad, según consignó 24 Horas.

De esa forma, se logró identificar a la estudiante y, posteriormente, llegar hasta su domicilio, ubicado en el sector de El Boro, donde la madre de la adolescente entregó voluntariamente el arma a la policía civil.

"Correspondía a una réplica de arma de fuego: es una pistola a balines, la que no es apta para el disparo y, por tanto, no está prohibida por la Ley sobre Control de Armas y Explosivos (pero) su utilización o exhibición indebida puede generar sanciones", indicó el subprefecto Hugo Astroza, jefe de la BICRIM Alto Hospicio.

No obstante, la policía civil consultó los antecedentes de la madre de la estudiante, y detectó que mantenía una orden de expulsión vigente por el delito de tráfico de drogas.

De esa forma, la mujer fue trasladada hasta dependencias del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Iquique para ser notificada formalmente de esta medida.

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