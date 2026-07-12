Nuevo vuelo de expulsión de 40 personas con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador

La Subsecretaría del Interior informó este domingo la ejecución de un nuevo vuelo de expulsión de extranjeros en el que viajaran 40 personas en total, con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador.

El subsecretario Máximo Pávez detalló que se trata de un operativo llevó 26 personas a Colombia, 13 a Bolivia y 6 a Ecuador; de las que 28 son expulsiones administrativas y 12 judiciales.

La operación de la Fuerza Aérea de Chile salió de Santiago con escala operacional en Iquique, para luego ir a Bolivia, luego Ecuador y después arribar en Colombia.

De esa forma, durante el 2026, se han registrado 1.174 expulsiones materializadas; de las que 1.037 corresponden a administrativas y 137 a judiciales.

En paralelo, el Servicio Nacional de Migraciones ha realizado 2.950 resoluciones de expulsión al 30 de junio de este año. Las salidas efectivas corresponden a personas que retornan o salen materialmente del país, mientras que desde el 3 de enero al 4 de julio se registran 6.047 salidas efectivas.

El balance total de las salidas informadas asciende a 7.221 personas, precisó la autoridad.

Por otro lado, la autoridad informó que al menos mil ciudadanos venezolanos han abandonado de forma voluntaria Chile tras el doble terremoto en Venezuela.