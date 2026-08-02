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Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Proyecto busca sancionar con cárcel los matrimonios falsos con fines migratorios

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Establece penas de hasta cinco años de presidio y severas multas para quienes simulen estas uniones a cambio de dinero.

Contempla, además, la revocación automática de las residencias chilenas obtenidas mediante este tipo de engaños.

Proyecto busca sancionar con cárcel los matrimonios falsos con fines migratorios
 sandym10, unsplash.com (referencial)

La iniciativa impulsada por el diputado Tomás Kast (Evópoli) pretende frenar el aumento de vínculos fraudulentos gestionados por agencias ilícitas.

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Un proyecto de ley busca tipificar como delito la celebración de matrimonios o Acuerdos de Unión Civil (AUC) falsos con fines migratorios.

La iniciativa, ingresada por el diputado Tomás Kast (Evópoli), pretende frenar un explosivo aumento de las solicitudes de residencia temporal por AUC presentadas por extranjeros en situación irregular.

De acuerdo con cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones, reveladas en un reportaje de Teletrece, este tipo de peticiones pasó de 1.946 durante 2024 a más de 4.200 en 2025.

"No podemos permitir que nuestras leyes y la buena fe de las instituciones chilenas sean utilizadas como un atajo para burlar el control migratorio. Estamos frente a un negocio organizado por agencias inescrupulosas que se aprovechan de la necesidad y vulneran la soberanía de nuestro país. Este proyecto busca frenar en seco las mafias que facilitan la residencia a través de un vínculo afectivo falso", afirmó el diputado Kast.

El legislador, sobrino del Presidente José Antonio Kast, señaló que su proyecto propone que "quienes se presten para esta simulación, ya sea ofreciendo o recibiendo dinero, arriesgarán penas de hasta cinco años de cárcel y multas millonarias".

Advirtió, sin embargo, que "el golpe más duro va dirigido a las organizaciones intermediarias, cuyas penas llegarán a los 10 años de prisión, sumado al cierre definitivo de sus actividades". 

Además, cualquier beneficio migratorio obtenido mediante este engaño será revocado de manera automática, añadió. 

"Debemos ordenar la casa y resguardar la seguridad nacional con herramientas legales severas y efectivas", sentenció el parlamentario Evópoli.

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