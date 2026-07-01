"Razones humanitarias": Chile facilitará salida de venezolanos debido a la catástrofe

Chile facilitará -"por razones humanitarias"- la salida de los venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para ayudar en las labores de reconstrucción tras el doble terremoto de la semana pasada, o rencontrarse con sus seres queridos.

"Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares, o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción de su país", explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El objetivo de la medida, apuntó el exdiputado, es "dar todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente, eximiendo algunos trámites".

Los venezolanos que quieran acogerse a este plan tendrán que ir al la sede de la Policía de Investigaciones ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y rellenar un "simple" documento antes de subirse al avión que los lleve de vuelta a Venezuela, agregó Sauerbaum.

Podrán acogerse a la medida todos los venezolanos que tengan sus pasaportes venezolanos vencidos, que ya tengan permiso de residencia en Chile o hayan ingresado de manera irregular.

La relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela están suspendidas desde el 24 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó el retiro de todo el personal diplomático de nuestro país en respuesta a las críticas de Gabriel Boric por el fraude electoral que cometió.

El cierre del consulado y la embajada venezolanas en Chile hace dos años dejó a gran parte de los 700 mil venezolanos radicados en suelo nacional en un limbo burocrático, sin posibilidad de hacer ningún trámite consular presencial.

Aunque el Gobierno venezolano habilitó recientemente una plataforma digital para hacer trámites online y permitió a terceros retirar pasaportes en Caracas, la realidad es que muchos venezolanos se sienten "atrapados" en Chile.

El Gobierno de José Antonio Kast ha mostrado su voluntad "respetuosa" de restablecer relaciones con Caracas en el contexto de esta emergencia.

Paralelamente a los salvoconductos anunciados el martes, el Ejecutivo chileno está elaborando un plan para facilitar el regreso voluntario a sus países de origen a los más de 330 mil migrantes irregulares que viven en Chile -en su mayoría venezolanos-, que fue una de las principales promesas de campaña de Kast.