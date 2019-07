Dilemy del Valle Bracho, mujer venezolana que sufrió un aborto en Tacna aseguró que el consulado chileno no escuchó su caso y que, pese a las advertencias de sufrir un embarazo de alto riesgo, no aceleraron su visado y la dejaron esperando durante horas. "Estuve siete días en la frontera, durmiendo en el suelo; ésas no eran las condiciones en las que debía estar, pero me obligaron a estar ahí", relató la afectada a la Radio Uno de Perú.

LEER ARTICULO COMPLETO