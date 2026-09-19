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Ojos que Sí Ven: Uno de cada cuatro niños enfrenta pobreza multidimensional en Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En este capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa conocimos la labor de la Fundación Patroncitos para enfrentar la pobreza infantil, de la que uno de cada cuatro niños vive en pobreza multidimensional, que implica carencias en educación, salud y vivienda, y uno de cada cinco vive enfrente pobreza por ingresos. Para ello, conversamos con Francisco López, director ejecutivo y fundador de la fundación.

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