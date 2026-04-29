Mosa y control total de Blanco y Negro: Es una responsabilidad muy grande

Tras la junta anual de accionistas de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, realizada este miércoles en el Estadio Monumental, Aníbal Mosa no ocultó su satisfacción y aseguró que de concretarse el control total de la Sociedad Anónima, tendrá una responsabilidad muy grande sobre sus hombros.

En la cita, el empresario quedó con siete de nueve directores posibles en la testera de la concesionaria luego de que el bloque de Leónidas Vial decidiera no proponer candidatos, algo que se asume como el último paso para que Mosa adquiera la totalidad de las acciones de la S.A.

"La junta fue muy buena, todo el mundo pudo expresarse y también muchos de los accionistas que estaban aquí presentes y socios me demostraron su respeto y su cariño con respecto a esta decisión que estamos tomando. Así que yo lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro, que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo", expresó Mosa.

"Es una responsabilidad muy grande, la cual estoy dispuesto a asumirla con la misma transparencia, con el mismo trabajo que lo he hecho en los últimos 15 años que llevo en esta tremenda institución", añadió.

"Es una tremenda responsabilidad la cual, de cierta manera, requiere mayor trabajo, más dedicación, aunar los conceptos porque creo que en esta nueva etapa, como lo decía hace un momento, creo que tenemos que subirnos todos a este barco", complementó Mosa, quien cree habrá cambios en aspectos clave.

"Yo creo que podemos agilizar muchos procesos, especialmente cuando se tratan las ventanas de contrataciones, cuando tenemos ese tipo de cosas. Y es de esperar que tengamos una administración más ágil en la toma de decisiones", expresó.