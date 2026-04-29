Ministerio Público reportó una caída de 11,5% en homicidios a nivel nacional en 2025

El Ministerio Público realizó este martes su cuenta pública y reportó una caída del 11,5% de homicidios a nivel nacional durante el 2025, además del aumento de casi 16% de denuncias en comparación al periodo anterior.

En concreto, se recibieron 1.197.000 denuncias durante el año pasado. Respecto al crimen organizado, tuvo un crecimiento del 5,8%, pero también se registó un aumento del 340% de incautación de cocaína, 50% en cannabis sativa y 24% de drogas sintéticas.

Además, se destacó el congelamiento de más de 400 cuentas bancarias y una subida del 10% en las condenas totales.

El fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que "es difícil afirmar que con el proyecto ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) hayamos aumentado la cantidad de detenidos por homicidios y secuestros, que hayamos aumentado la cantidad de formalizados, que hayamos aumentado la cantidad de casos esclarecidos y que, paralelamente, hayan reducido los homicidios, que eso no tenga algún tipo de vínculo".

"A nosotros nos parece que es una hipótesis bastante plausible que este impacto en la delincuencia, en las bandas que han cometido estos delitos graves en contexto de crimen organizado, ha tenido también efecto en la reducción de la cantidad de homicidios. Pero tenemos todavía desafíos pendientes importantes y eso esperamos abordarlo con el plan de fortalecimiento", planteó.

En esa línea, se solicitó un nuevo sistema penitenciario para los líderes del crimen organizado; un incentivo al retiro de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, equiparándolos con el resto de la administración del Estado, y se llamó a impulsar una reforma legislativa que permita modernizar y fortalecer la capacidad del Estado para identificar, incautar, administrar y ejecutar dinero y bienes obtenidos ilícitamente.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN), destacó que "(Valencia) nos demostró que con el mismo presupuesto ha ido avanzando, ha hecho mucho, pero en el fondo el fiscal nacional hizo saber de buena forma que efectivamente se necesitaba más presupuesto".

Asimismo, afirmó que "cuando se incautan bienes al crimen organizado, cuando se le congelan cuentas al crimen organizado, esa plata, como se hace en otros países, podría haber venido justamente a quienes se encargan de combatir el crimen organizado".

Su par del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, aseveró que "en la Comisión de Seguridad estamos discutiendo proyectos importantes, pero que vienen del 2022, y también seguir insistiendo al Gobierno que nosotros estamos en disposición de trabajar conjuntamente para enfrentar los crímenes, pero que hoy estamos a ciegas sobre el plan que tiene el Gobierno en materia de seguridad".

El Ministerio Público mencionó que, en cuanto a la eficacia judicial, esta tiene que ver con que se lleva poco más de un año que comenzó a regir la política de persecución penal que traza una hoja de ruta para los próximos años. Asimismo, se espera la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento a la Fiscalía, en la que ingresarán 70 nuevos fiscales.