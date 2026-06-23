Universidad de Chile se adjudicó, por decimocuarta vez, la ejecución de la encuesta Casen

A través de la Subsecretaría de Evaluación Social, el Ministerio de Desarrollo Social adjudicó al Centro de Microdatos (CMD) de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile la licitación para el levantamiento de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2026.

Esta adjudicación convierte al CMD en la entidad con mayor participación (14 oportunidades) en el instrumento de medición social más importante del Estado, que se efectúa desde 1987. Las únicas versiones que no ha hecho el CMD son las de 2009, 2017 y 2019.

La aplicación de la encuesta se realizará manera presencial entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027. Previamente, se hará una encuesta piloto en las regiones de O'Higgins, Biobío y Metropolitana entre el 13 de julio y el 9 de agosto de 2026.

Lorena Flores, directora del CMD, destacó que "la Encuesta Casen es el instrumento más grande que tiene el Estado para evaluar la política social, por tanto, será fundamental para determinar las futuras metas del actual Gobierno y, por cierto, de los que vengan".

"El impacto de este estudio es tan significativo a nivel país que nuestro equipo asume con total seriedad esta responsabilidad, y ya se encuentra ejecutando las primeras fases del proceso", aseveró.

Los datos entregarán indicadores sobre distribución del ingreso, salud, educación, vivienda, trabajo y pobreza -tanto por ingresos como multidimensional-, y servirán de insumo para la evaluación y el diseño de políticas públicas.