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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Accidente en la Ruta 68 dejó dos muertos y cuatro heridos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Dos personas murieron en un accidente carreterro que ocurrió pasadas las 18:30 horas de este lunes en el kilómetro 59,9 de la Ruta 68, a la altura del sector La Vinilla, en la comuna de Casablanca.

"Cuatro lesionados y dos fallecidos es el saldo de este accidente", confirmó el comandante de Bomberos Juan José Valladares, quien detalló que, por parte de los voluntarios, "se trabajó rápidamente en el manejo de trauma con los pacientes" y en el rescate del conductor del camión, "que estaba atrapado".

El hecho complicó el tránsito en la vía que une Valparaíso y Santiago, y forzó una restricción de pista en dirección a la capital.

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