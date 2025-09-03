Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito
Al menos 10 menores lesionados dejó choque entre bus escolar y camión en Tiltil
Autor: Cooperativa.cl
El accidente ocurrió en el kilómetro 65 de la Ruta 5 Norte.
Al menos 10 menores resultaron lesionados producto de un choque registrado durante la tarde de este miércoles en la Ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Tiltil.
El hecho ocurrió en el kilómetro 65, donde un bus escolar colisionó a un camión que se encontraba estacionado en la berma.
Producto del accidente, el conductor del vehículo -que transportaba a 30 menores- quedó atrapado y debió ser socorrido por Bomberos y personal policial.