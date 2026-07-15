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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Arica: Carabineros indaga dos accidentes consecutivos en la Ruta 5

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Carabineros indaga las causas de dos accidentes en motocicleta ocurridos este miércoles, y casi al mismo tiempo, en la Ruta 5 Norte, cerca del Complejo Penitenciario de Arica.

En primer lugar, un motociclista y su acompañante fallecieron después de que el conductor perdiera el control del vehículo, volcándolo en el kilómetro 2.051 de la autopista.

"Luego de este hecho, ocurrió un segundo accidente. donde una motocicleta que iba en la parte posterior pierde el control en simultáneo, y también terminó volcándose. Ese conductor quedó con lesiones de carácter grave, y fue trasladado hasta el Hospital Regional de Arica", detalló el capitán Andrés Chandía, jefe de la SIAT de Carabineros.

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