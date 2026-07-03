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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Autopista Central: Conductor murió atropellado al bajar a recoger un bolso

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El trágico hecho ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la ruta.

Autopista Central: Conductor murió atropellado al bajar a recoger un bolso
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Un atropello cobró la vida de un hombre en la Autopista Central, a la altura del kilómetro 17, en la comuna de San Bernardo.

El trágico hecho se originó cuando el conductor de un vehículo decidió detener su marcha y descender con el objetivo de recuperar un bolso que se le había caído en la ruta.

En ese instante, la víctima fue arrollada por otro automóvil que transitaba por el lugar, perdiendo la vida debido al fuerte impacto.

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