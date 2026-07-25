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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Carabinero de franco falleció tras chocar contra un bus Red en Ñuñoa

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según información preliminar, la víctima fatal se desplazada a gran velocidad en un vehículo cuando chocó por la parte posterior la máquina, que se encontraba sin pasajeros.

La institución confirmó que se trataba de un funcionario de franco.

Carabinero de franco falleció tras chocar contra un bus Red en Ñuñoa
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Un funcionario de Carabineros de franco falleció este sábado luego de impactar a un bus del Sistema Red en la esquina de Pedro de Valdivia con Avenida Grecia, en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fatal, de 35 años, se desplazaba a gran velocidad en un vehículo cuando chocó de lleno con la parte posterior del bus, que se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo.

El conductor del auto falleció producto del choque contra este bus que se encontraba sin pasajeros.

El teniente coronel Cristián Tabra, de la Prefectura Santiago Oriente, informó que "había un bus Transantiago estacionado en la primera pista de circulación, por Avenida Grecia en dirección al poniente".

"Un vehículo particular que se trasladaba en la misma dirección por la segunda pista perdió el control de móvil e impactó en la parte trasera del bus por causas que se investigan, resultando fallecido el conductor del vehículo menor", agregó.

"Tras las primeras diligencias investigativas, se determinó que (la víctima) correspondía, efectivamente, a un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco", cerró el funcionario. 

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja en el lugar.

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