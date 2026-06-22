Choque frontal deja dos muertos y seis heridos en ruta entre Casablanca y Cartagena

Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes en la ruta F-962, que conecta Cartagena con Casablanca, región de Valparaíso.

El mayor de Carabineros Rodney Marín, jefe de la Quinta Comisaría de Casablanca, detalló que se trató de un accidente entre "un vehículo menor y un bus interurbano de la empresa Pullman".

El uniformado agregó que "los dos ocupantes del vehículo menor resultaron fallecidos. De los ocupantes del bus se mantienen seis lesionados, todos trasladados hasta el hospital de Casablanca, sin riesgo vital al momento".

La ruta permaneció cortada en ambos sentidos para permitir el trabajo de la SIAT y el Servicio Médico Legal.