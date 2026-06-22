Choque frontal deja dos muertos y seis heridos en ruta entre Casablanca y Cartagena
Un bus interurbano de la empresa Pullman y un vehículo menor impactaron a la altura de Lagunillas.
Personal de la SIAT de Carabineros investiga las causas.
Un bus interurbano de la empresa Pullman y un vehículo menor impactaron a la altura de Lagunillas.
Personal de la SIAT de Carabineros investiga las causas.
Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes en la ruta F-962, que conecta Cartagena con Casablanca, región de Valparaíso.
El mayor de Carabineros Rodney Marín, jefe de la Quinta Comisaría de Casablanca, detalló que se trató de un accidente entre "un vehículo menor y un bus interurbano de la empresa Pullman".
El uniformado agregó que "los dos ocupantes del vehículo menor resultaron fallecidos. De los ocupantes del bus se mantienen seis lesionados, todos trasladados hasta el hospital de Casablanca, sin riesgo vital al momento".
La ruta permaneció cortada en ambos sentidos para permitir el trabajo de la SIAT y el Servicio Médico Legal.