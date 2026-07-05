Choque y posterior volcamiento dejó a un conductor fallecido en San Bernardo

Un violento choque entre dos vehículos particulares, que terminó con el volcamiento de uno de ellos, dejó a un conductor fallecido en Camino a Padre Hurtado, en la comuna de San Bernardo.

"Dentro de la dinámica, se logró establecer de que a raíz de una colisión entre un furgón y un station wagon, el conductor de este último perdió el control de su móvil, volcándose en una distancia no menor donde, a raíz de esta situación, lamentablemente falleció", informó el capitán de Carabineros Juan Gormaz.

"Al momento de llegar Carabineros a este lugar, constató que equipos de emergencia, ambulancia y Bomberos, estaban trabajando para poder auxiliar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos participantes en este accidente de tránsito", agregó el oficial de ronda de la Prefectura Maipo.

El conductor del furgón, en tanto, fue trasladado hasta el Hospital El Pino, donde constató lesiones y permanece fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó a la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar peritajes que permitan esclarecer la dinámica y las causas del fatal accidente.