Colectivo chocó contra un burro y pasajera joven murió

Una mujer de 25 años murió luego de que el taxi colectivo en el que viajaba chocara contra un burro.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 110 de la Ruta 15-CH, cuando el vehículo viajaba desde Colchane hacia Huara, en la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

"Se produjo un accidente en el que se vio involucrado un automóvil y un animal silvestre, específicamente un mular, que -por causas que se investigan- accedió a la calzada, obstruyendo la normal circulación al vehículo", relató el mayor Daniel Saavedra, de la SIAT de Carabineros de Iquique.

El colectivo "lo impactó (al burro) y, producto de ese impacto, perdió el control y volcó".

Como consecuencia del hecho, "resultaron lesionados el conductor del vehículo y los (otros) tres ocupantes, de los cuales una mujer de aproximadamente 25 años de edad, de nacionalidad extranjera, resultó lamentablemente fallecida", añadió Saavedra.

El cadáver fue retirado por el Servicio Médico Legal.