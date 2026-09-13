Conductor ebrio atropelló y dejó gravemente herido a hombre en Antofagasta

Un hombre de 32 años quedó con lesiones graves luego de ser atropellado por un conductor ebrio en el sector norte de Antofagasta.

Los hechos ocurrieron a las 05:00 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba fuera de su vehículo por un desperfecto mecánico en la esquina de la Avenida Edmundo Pérez Zujovic con la calle Oficina San Gregorio. Allí, fue embestido por el sujeto, que circulaba a gran velocidad.

Mientras el afectado fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta -donde fue intervenido quirurgicamente-, Carabineros dio con el paradero del imputado, de 27 años, que arrojó 0,92 gramos de alcohol en la sangre en el examen respectivo. Por ello, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia.