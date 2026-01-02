Conductor ebrio dejó con lesiones graves a carabinero tras chocarlo

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes en el límite de las comunas de Santiago y Providencia, dejando a un funcionario de Carabineros con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió cuando el uniformado, que se encontraba de civil y se dirigía en su motocicleta a iniciar su turno de labores, fue impactado frontalmente por un automóvil menor en la intersección de Marín con Vicuña Mackenna.

El responsable del siniestro, un ciudadano de nacionalidad peruana, conducía bajo los efectos del alcohol y realizó una maniobra temeraria al efectuar un viraje en "U" no permitido.

Según los antecedentes policiales, el sujeto intentó ingresar contra el sentido del tránsito por calle Marín hacia el oriente —siendo que dicha vía es de sentido único hacia el poniente—, colisionando de frente al motociclista, quien salió proyectado varios metros debido a la fuerza del impacto.

Tras el accidente, personal policial realizó la prueba de alcotest al conductor, la cual arrojó un resultado de 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando un estado de ebriedad.

"Venía en evidente estado de embriaguez y lo hacía con sus papeles vencidos, mientras que el funcionario mantenía toda su documentación al día", dijo el mayor Francisco Carreño, jefe operativo nocturno de Carabineros.

El policía afectado fue trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros para la evaluación de sus heridas. A pesar de la magnitud de la colisión y la proyección del cuerpo, se informó que el funcionario se encuentra con lesiones de carácter grave pero fuera de riesgo vital.

En tanto, el civil fue detenido en el lugar y enfrentará cargos por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y daños, además de las infracciones por documentación vencida.