Huechuraba: Choque múltiple provocado por conductor de un camión dejó un fallecido

Un grave accidente de tránsito se registró la noche de este jueves en el sector de la bajada de La Pirámide, a la altura del empalme con Américo Vespucio, en la comuna de Huechuraba, donde el conductor de un camión perdió el control e impactó a otros ocho vehículos, dejando a una persona fallecida y seis heridos.

"Por información preliminar y, conforme a la dinámica de los hechos, el camión presentó una falla mecánica -según información que nos entregó el conductor-, y colisionó a los otros ocho vehículos involucrados", informó el comisario de Carabineros Darwin Beltrán, quien detalló que los lesionados se encuentran fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para esclarecer la dinámica del choque y determinar si efectivamente existió una falla mecánica en el camión involucrado.

Los heridos fueron atendidos por personal de SAMU, informó Carabineros. (Foto: ATON).