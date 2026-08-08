José Antonio Neme protagonizó colisión en Las Condes

El periodista y conductor de televisión José Antonio Neme protagonizó la noche de este viernes un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes, tras colisionar el vehículo que conducía contra un motociclista.

El hecho ocurrió cerca de las 23:25 horas en la intersección de Alonso de Córdova y Los Militares, cuya víctima tenía 30 años, era de nacionalidad venezolana y se desempeñaba como repartidor de delivery.

El comunicador transitaba en un automóvil Mazda por Alonso de Córdova en dirección al sur cuando, por causas que indaga la policía, impactó con el motorista que se desplazaba por Los Militares hacia el poniente.

A raíz del impacto, el conductor del vehículo menor quedó con lesiones en el fémur y el tórax y recibió atención de urgencia en el lugar por parte de personal del SAMU, siendo trasladado posteriormente a la Clínica Las Condes para evaluar la gravedad de sus lesiones.

El animador de televisión, por su parte, fue trasladado a la Comisaría N°17 de Las Condes para hacerle los exámenes de alcohol y drogas. Ambos arrojaron negativo, por lo que finalmente quedó apercibido.

En tanto, Carabineros quedó a la espera de esos antecedentes y de las instrucciones del Ministerio Público para determinar los peritajes de rigor en el sitio del suceso.