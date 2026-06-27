Motociclista chocó contra señal de tránsito en El Bosque: su acompañante murió

Un fatal accidente de tránsito se registró esta madrugada en la comuna de El Bosque, donde dos personas que circulaban en motocicleta chocaron contra una señal de tránsito y una de ellas perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las avenidas Sur con Padre Hurtado. Allí, el conductor, identificado con las iniciales S.A.M.M., se trasladaba "en dirección hacia el norte, cuando, por razones que se investigan, perdió el control" del vehículo, dijo el capitán de Carabineros Manuel Fuentes.

Posteriormente, los ocupantes de la moto "chocaron con una señal de tránsito y, lamentablemente, falleció uno de los ocupantes", añadió.

La víctima fatal corresponde a un hombre identificado con las iniciales M.A.R.N., de 22 años. El conductor de la moto, en tanto, fue trasladado con heridas graves al Hospital Barros Luco, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

Personal de la SIAT de Carabineros realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar si el conductor estaba ebrio al momento del incidente.