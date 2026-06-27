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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Israel bombardeó el Líbano un día después de firmar acuerdo para alcanzar "paz y seguridad"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Bajo el auspicio de EE.UU., ambos países suscribieron el documento, aunque éste reconoce que pueden "ejercer su derecho inherente a la autodefensa".

En ese contexto, un portavoz del Ejército israelí informó que el objetivo del ataque fue un presunto "terrorista" que -alegó- representaba una amenaza en la zona de Nabatieh.

Israel bombardeó el Líbano un día después de firmar acuerdo para alcanzar
 EFE (referencial)

El acuerdo también estipula un "Anexo de Seguridad" que no se ha hecho público y que dicta que las FF.AA. de Líbano asumirán "gradualmente" el control "en zonas piloto", que servirán de lanzadera para un "repliegue gradual" de las tropas israelíes.

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El Ejército israelí bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano para alcanzar una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países, según detalla el documento acordado.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a la agencia de noticias EFE que el objetivo era un presunto "terrorista" que -alegó- representaba una amenaza para los soldados en Nabatieh, donde Israel mantiene una ocupación militar.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron "enemigo", en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos.

El documento firmado el viernes, bajo el auspicio de EE.UU. y compartido en su integridad por el Departamento de Estado salvo el denominado "Anexo de Seguridad", determina en el artículo 7 que tanto el Líbano como Israel pueden "ejercer su derecho inherente a la autodefensa", sin que nada del acuerdo se lo impida.

Israel acordó dos zonas de control gradual para FF.AA. libanesas

A su vez, el texto alude, en su punto 3, a un "Anexo de Seguridad" que no se ha hecho público, según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán "gradualmente" el control "en zonas piloto" que servirán de lanzadera para un "repliegue gradual" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del Líbano.

"Las FDI y las FAL han acordado dos zonas iniciales, y las futuras zonas piloto también se acordarán de mutuo acuerdo. Una vez confirmado el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en estas zonas, las FAL asumirán la responsabilidad de seguridad plena y efectiva en ellas", detalla el texto.

Ya el mismo viernes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que, como fruto de lo acordado, las tropas israelíes abandonarían dos zonas del sur del Líbano -una al norte y otra al sur del río Litani-, pero reiteró que no se irán del Líbano hasta que Hizbulá se desarme y deje de ser una "amenaza".

Por su parte, el diputado de Hizbulá, Hasán Fadlallah, aseguró que el pacto constituye "un regalo al enemigo israelí" por parte del Gobierno libanés y aseguró que no afectará la capacidad de resistencia del grupo chií.

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