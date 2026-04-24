Murió la pasajera del auto chocado por carabinero ebrio en Santiago Centro

Tras pasar varias horas en riesgo vital, una joven de 26 años falleció por la gravedad de las lesiones que sufrió cuando un carabinero en estado de ebriedad chocó el vehículo en el cual circulaba este viernes.

El auto perteneciente a un conductor de la aplicación Uber fue colisionado en la comuna de Santiago, ya que el responsable se saltó un semáforo en la esquina de Tarapacá con San Francisco, provocando que la víctima saliera eyectada.

El propietario del vehículo aseveró que los ocupantes del otro móvil no prestaron ayuda: "Traté de correr para agarrar a los chicos, pero eran cinco tipos. Fue todo muy rápido: conversé por segundos con el que me chocó, y después se dieron a la fuga".

Poco después, la Fiscalía confirmó la detención del cabo Ángel Cerna, de la Cuarta Comisaría de Santiago, como presunto responsable del accidente, quien al igual que sus acompañantes, escapó a pie del sitio del suceso.

Según el fiscal Felipe Olivari, este sujeto se acercó hasta la 12° Comisaría de San Miguel para denunciar el robo de su vehículo, donde los uniformados detectaron irregularidades en su relato, y luego se corroboró su participación en el siniestro.

Las cámaras de seguridad del sector, que captaron al conductor y otros cuatro sujetos escapando del accidente, lograron identificar al carabinero cuando volvió al auto para sacar un elemento, antes de seguir huyendo.

Pasado el mediodía, en tanto, se confirmó el fallecimiento de la víctima, de nacionalidad colombiana.

Carabineros dio de baja a los implicados

Por su parte, Carabineros dio cuenta de que los otros seis implicados en el hecho también desempeñaban funciones en la Cuarta Comisaría de Santiago, y tal como el detenido, fueron dados de baja.

"A partir de las diligencias realizadas por parte de las unidades especializadas, se estableció de otros seis funcionarios en los hechos, por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución", consigna su comunicado.

De momento, los acompañantes del conductor -identificados como C. Gallardo; B. Luna; P. Uribe; M. Cádiz; R. Correa y R. Muñoz- no están en calidad de detenidos, pero la responsabilidad que recaería en ellos sería el no prestar asistencia a una persona lesionada al participar en un siniestro, lo que también tiene penas de cárcel.

Conocido el fallecimiento de la joven, la policía uniformada dijo lamentar profundamente el desenlace del accidente, y expresó sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos.

Por su parte, la familia de Cerna pidió perdón a la familia de la mujer, y aunque el padre del excarabinero cree que su decisión de escapar fue un error, la excusó señalando que estaba asustado.