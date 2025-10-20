Persecución sin control que terminó en tragedia: Así fue el fatal choque contra un furgón escolar

Un menor de 10 años fallecido y siete personas lesionadas dejó un accidente de tránsito en Patronato, comuna de Recoleta, provocado por un vehículo con dos delincuentes que impactó de lleno con un furgón escolar, cuando huía tras realizar un robo en el sector.

Nueva información policial precisó que el hecho se dio luego que los dos ocupantes del vehículo particular realizaran robos con violencia en el sector, situación que fue vista por un hombre, quien señaló ser "fanático" de Carabineros, quien comenzó a perseguir a los delincuentes.

En ese contexto, los sujetos no respetaron un ceda al paso al llegar a Santos Dumont con Humorista Carlos Helo e impactaron de lleno con el transporte escolar, que se volcó con el chófer, la auxiliar y seis estudiantes del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi en su interior.

Carabineros logró la detención de los dos delincuentes que protagonizaron el choque, así como del hombre "fanático" de la institución que inició el seguimiento, debido a que este portaba piochas de Carabineros, esposas e incluso su vehículo tenía una baliza, por lo que fue aprehendido por usurpación de labores.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Roberto del Río, a la Clínica Dávila y al Hospital San José, donde se encuentran con lesiones de diferente carácter.

El menor fallecido, de 10 años, había estado con licencia durante 10 días y recién este lunes se había reintegrado a clases, precisó una apoderada del establecimiento a Cooperativa.