Presidente Boric visitó a familia de niño fallecido en choque causado por delincuentes

El Presidente Gabriel Boric visitó este martes a la familia del menor de 10 años fallecido luego de un fatal accidente en Patronato, comuna de Recoleta, donde un vehículo con dos delincuentes que huía tras cometer un robo impactó de lleno con un furgón escolar, dejando también a otras siete personas lesionadas.

De acuerdo a fuentes de Presidencia, el Mandatario se reunió esta mañana en el Servicio Médico Legal (SML) con la familia del estudiante de sexto básico, donde se manifestó el apoyo de todos los ministerios para colaborar con la familia.

Estuvo presente también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

En la instancia, la familia agradeció la querella presentada por el Gobierno y pidió apurar la entrega del cuerpo del menor, a lo que el Ejecutivo respondió que haría las gestiones para concretarla.

Querella por homicidio

El Gobierno anunció que se querellará por homicidio contra las dos personas que provocaron el accidente, el conductor y su acompañante, quienes habían cometido un robo previamente y cuentan con un amplio prontuario.

Se trata de Claudio Gaete, de 31 años, e Iván Gómez, de 28, quienes entre ambos suman cerca de 20 detenciones por diversos delitos. Además, el conductor dio positivo en cocaína tras ser sometido a exámenes. Enfrentarán cargos por robo con violencia y homicidio.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que "el Gobierno se va a querellar contra las personas que iban en el vehículo, el conductor y su acompañante, y la querella es por homicidio. Las dos personas habían cometido un delito de robo previamente y además tienen antecedentes policiales".

Asimismo, señaló que el adulto mayor, de 76 años, quien señaló ser "fanático" de Carabineros, fue detenido por usurpación de funciones y cuenta con antecedentes.

"La persona que fue detenida por usurpación de funciones, es una persona que tiene 76 años, no es funcionario de Carabineros en retiro ni tampoco pertenece a ninguno de los círculos de amigos de la institución, también denominados 'alguaciles'. Ha utilizado y ha usurpado función con anterioridad, hay antecedentes de eso desde el año 2010, y tiene también antecedentes por porte ilegal de armas. El Ministerio Público lo ha mantenido en situación, sin embargo, nosotros estamos recopilando antecedentes", sostuvo.

El menor de 10 años fallecido cursaba sexto básico en el Colegio Rafael Sanhueza Lizardi, también ubicado en la comuna de Recoleta, donde se realizó una velatón en las afueras del establecimiento.

Apoderados expresaron conmoción al micrófono de Cooperativa. "Mi hija estaba en el furgón. Está bien, o sea, emocionalmente está choqueada, triste por su compañero. Vienen a contenerla solamente ahora, porque ya físicamente no tiene nada. Estamos todos choqueados por la situación", señaló una de las apoderadas.