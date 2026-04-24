Prisión preventiva para excarabinero por colisión fatal bajo estado de ebriedad

La Justicia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exfuncionario de Carabineros que, en estado de ebriedad, protagonizó la fatal colisión ocurrida este viernes en el centro de Santiago.

El imputado, identificado como Ángel Cerna Rojas y que también conducía a exceso de velocidad, impactó su automóvil contra un vehículo de transporte por aplicación, provocando la muerte de una pasajera de 26 años: María Alejandra Flores Rodríguez, de nacionalidad colombiana.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, el otrora uniformado -que fue dado de baja- intentó eludir su responsabilidad mediante una falsa denuncia.

Tras huir del lugar del siniestro sin prestar auxilio a la víctima, el sujeto se presentó en la 12ª Comisaría de San Miguel para reportar que había sido víctima de una "encerrona" y que su vehículo había sido robado. Sin embargo, el personal policial de turno advirtió su evidente estado de ebriedad y notó serias contradicciones en su relato.

Casi simultáneamente, a través de la Central de Comunicaciones (Cenco), se confirmó que el auto denunciado era el mismo que había protagonizado el choque fatal en la intersección de San Francisco con Tarapacá.

Cámaras de seguridad del lugar del siniestro ratificaron la presencia del imputado, mostrándolo descender del automóvil, observar a la víctima tendida en la calle y luego huir.

El imputado cumplirá la medida cautelar en un recinto penitenciario especial ubicado en la Subcomisaría de Carabineros de Pudahuel.

Otros involucrados

Como consecuencia de estos hechos, Carabineros dio de baja a un total de siete funcionarios vinculados al caso, incluido Cerna.

El fiscal Fernando Ruiz Delgado señaló que, además del conductor, en el vehículo viajaban entre cinco y seis personas más, cuya responsabilidad penal por posible encubrimiento o incumplimiento de deberes militares está siendo investigada.

"Hay que determinar la calidad de estas personas, si eran carabineros activos, y determinar si efectivamente incurrieron o no en algún acto de encubrimiento o de incumplimiento de sus deberes, dado que, teniendo la calidad de funcionarios públicos, evidentemente tenían la obligación de denunciar. Pero eso debe ser materia de la investigación", dijo el persecutor.

"Hasta el momento solo uno de ellos ha prestado declaración y, por lo tanto, eso será materia de la investigación", agregó.

Ante los intentos de la defensa de desviar la responsabilidad hacia las supuestas faltas de seguridad del vehículo de aplicación (como el uso del cinturón de seguridad por parte de la víctima), el fiscal enfatizó que "hay una causa principal, que es la conducción en estado de ebriedad, que hace que este funcionario esté desatento a las condiciones del tránsito, no se percate que hay una luz roja de semáforo, circule a exceso de velocidad y colisione este vehículo".

"Suprimida esa condición, el accidente no se habría producido y, por lo tanto, la otra causa -si es que es causa- se detona precisamente a raíz de la conducta dolosa del imputado", agregó.

El persecutor agregó que, momentos antes del fatal accidente, los funcionarios concurrieron a un local nocturno, donde tres de ellos -incluido el imputado- se negaron a pagar la cuenta. Sin embargo, tras la intervención de personal policial y la realización de un control de identidad, cancelaron el monto y se retiraron del lugar.

La investigación continuará durante los próximos 120 días.

Gobierno reacciona y enfatiza que tendrá "tolerancia cero"

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señaló que, a pesar de ser "un hecho excepcional", desde la cartera tendrán "tolerancia cero" con estos casos.

"Una vez que se determinen las responsabilidades, estas tienen que ser llevadas a cabo por el Ministerio Público y los tribunales, pero Seguridad tiene tolerancia cero", aseveró.

Por su parte, el jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, Manuel Cifuentes, afirmó: "No avalamos ese tipo de conducta; por lo tanto, esa persona tendrá que responder a la justicia por su conducta penal y nosotros, desde la perspectiva administrativa, tomaremos las medidas más drásticas y, si es necesario, la desvinculación de la institución".