Responsables huyeron: Vehículo chocó a conductor de aplicación y mató a su pasajera

Un vehículo perteneciente a un conductor de aplicación de transportes fue colisionado por otro auto en la comuna de Santiago, provocando la muerte de su única pasajera.
Mientras el primer móvil bajaba por calle Tarapacá durante un viaje de Uber, fue chocado por el segundo vehículo, que circulaba hacia el sur por San Francisco.
Debido al impacto, la mentada pasajera, una joven colombiana de 26 años, resultó eyectada, y tras pasar varias horas en riesgo vital en la ex-Posta Central, se confirmó su fallecimiento pasado el mediodía.
El capitán de Carabineros Henry González informó que, "por lo que indica el conductor, alrededor de cinco sujetos -todos hombres adultos- habrían huido a pie" tras el accidente, abandonando en el lugar un móvil que cuenta con un vidrio robado.
Posteriormente, el Ministerio Público ratificó que por lo menos el conductor de ese auto es un policía uniformado.
Los trabajos de personal de la SIAT mantuvieron el tránsito suspendido en San Francisco con Tarapacá en horas de la mañana.