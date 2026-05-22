Teno: Volcamiento de bus deja al menos dos fallecidos y más de 20 heridos

Dos personas fallecieron y más de 20 resultaron lesionadas este viernes producto del volcamiento de un bus en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Teno (Región del Maule).

Según información preliminar, el vehículo involucrado -de dos pisos- pertenece a la empresa Turbus y, por causas que se investigan, cayó en una zanja.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, Bomberos y el SAMU para atender la emergencia.