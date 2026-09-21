Triple colisión provocó la muerte a conductor de grúa horquilla en Arica

Una triple colisión entre un bus, una camioneta y una grúa horquilla provocó la muerte de uno de los conductores involucrados la mañana de este lunes, en la ciudad de Arica.

Según antecedentes recabados por la SIAT de Carabineros, el siniestro ocurrió en Avenida Capitán Ávalos con calle Yerbas Buenas, donde el vehículo mayor impactó al auto que, por proyección, chocó a la grúa.

El conductor de esta última resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado hasta el Hospital de Arica, donde se confirmó su deceso esta tarde.