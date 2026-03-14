Un hombre y una mujer murieron al volcar su vehículo en Antofagasta

Un hombre y una mujer murieron este sábado al volcar su vehículo en la Avenida Edmundo Pérez Zujovic, costanera norte de la ciudad de Antofagasta.

El accidente -"un volcamiento de alta energía", según la teniente de Bomberos Camila Bugueño- ocurrió pasadas las 03:30 horas a la altura de la calle Chalinga.

"El impacto fue de tal magnitud que los dos ocupantes del vehículo, del tipo station wagon, perdieron la vida en el lugar", confirmó el mayor Karl Berngeher, jefe de la SIAT de Carabineros Antofagasta.