Adolescente llevaba un arma cerca de la población donde fue asesinado el carabinero Aguilera

Un adolescente de 17 años de edad fue detenido este martes al ser sorprendido por Carabineros portando un arma de fuego en cercanías de la Villa Las Dunas, donde el domingo fue asesinado, en medio de un procedimiento policial, el cabo segundo Cristopher Aguilera, ascendido de forma póstuma al grado de suboficial mayor.

"En un control de identidad que se realizó a la salida del Metro Lo Espejo, Carabineros detuvo a un joven de 17 años que portaba un armamento a fogueo presumiblemente adaptado para el disparo", informó el teniente coronel Adrián Bucarey, de la 42ª Comisaría-Radiopatrullas.

El oficial indicó que el menor "no tiene antecedentes penales", y agregó que "llama la atención que (pese al impacto por lo ocurrido el fin de semana, y al aumento de la vigilancia) se siga encontrando armamento o en la población Las Dunas o cercano a ella".