Falleció el cabo segundo de Carabineros baleado en Lo Espejo

Clínica Las Condes (CLC) confirmó el fallecimiento del cabo segundo de Carabineros Cristopher Andrés Aguilera Fernández, funcionario perteneciente a la dotación de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas que había ingresado en estado de extrema gravedad la tarde de este domingo tras recibir un impacto balístico en la cabeza durante un procedimiento en la comuna de Lo Espejo.

El deceso del efectivo —quien era padre de un bebé de nueve meses— se produjo a las 21:48 horas, a pesar de los intensos esfuerzos desplegados por el equipo médico del recinto asistencial.

El trágico anuncio fue entregado por el doctor Jorge Dreyse, jefe de la Unidad de Cuidados Críticos de la Unidad de Cuidados Críticos de la CLC, en una rueda de prensa junto con el general inspector Enrique Monrás, subdirector de Carabineros, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el frontis del centro asistencial.

El profesional señaló que, "lamentablemente, el cabo Aguilera ingresó muy grave con una herida de bala en su cabeza y, a pesar de todo el esfuerzo que se hicieron, lamentablemente él fallece".

Posteriormente, el subdirector de Carabineros tomó la palabra y expresó: "Lamentablemente, (hay) un nuevo mártir de Carabineros. El cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández, lamentablemente, ha fallecido. (Era) un chileno, un padre, un hijo y un hermano que salía todos los días, igual que todos los carabineros a lo largo del país, a cumplir con su misión de velar por la ciudadanía y que, lamentablemente, se encontró con un delincuente artero que su compañero logró abatir".

"Los carabineros vamos a seguir trabajando; vamos a seguir al lado de la ciudadanía enfrentando a estos delincuentes. No tenemos temor, y yo sé que los equipos investigativos van a lograr llegar a dar con todas las personas que estuvieran involucradas, si es que las hay, en este horrendo asesinato", advirtió el alto oficial.

En la misma línea, Arrau —quien se mantuvo monitoreando la situación en coordinación con Presidencia— lamentó profundamente lo ocurrido y llamó a un bloque unitario frente a la criminalidad.

"Nuestras oraciones están con el alma del carabinero que falleció. Nuestras condolencias se las hemos transmitido a nombre del Presidente de la República a sus familiares", indicó el ministro.

El secretario de Estado sostuvo que, "tal como decía el general Monrás, Carabineros lamenta la partida de un nuevo mártir, pero no va a bajar los brazos, y también la sociedad en general no puede bajar los brazos; tenemos que dar esta batalla, no solamente Carabineros, las policías, los servicios públicos, sino que la sociedad en general, en los barrios, en las villas, en las poblaciones, en las fronteras, en las cárceles, en los procesos judiciales y legislativos".

"Tenemos que derribar diferencias o una voluntad para ganar esta pelea, tal como la ha ganado Chile muchas veces ante adversidades. Tenemos que unirnos para precisamente derrotar esta violencia, este crimen organizado, que hoy día nos tiene lamentando un nuevo mártir de Carabineros. Ese es el llamado: trabajar juntos para que, de una vez por todas, podamos empezar a recuperar esa tranquilidad que perdimos hace tanto tiempo", aseguró Arrau.

La dinámica del ataque

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, explicó en el mismo punto de prensa que los hechos son investigados bajo la tipificación de homicidio a carabinero en actos de servicio.

"De acuerdo a los primeros antecedentes que se han recabado con el trabajo realizado por la Fiscalía Sur en el sitio del suceso, en diligencias investigativas realizadas por personal especializado de Carabineros de Chile —el OS9 y Labocar—, a eso de las 16:30 horas aproximadamente, la víctima, el cabo Aguilera, se encontraba junto a otros funcionarios de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas efectuando labor preventiva en sector de Lo Espejo y, en esa dinámica, la víctima, en conjunto a otro funcionario, se encuentran con un sujeto que, al ver la presencia policial, de inmediato extrae desde su vestimenta un arma de fuego", relató el persecutor.

Según precisó Cheuquiante, el individuo "comienza a hacer uso de inmediato en contra de los carabineros, hiriendo al cabo Aguilera, causándole lesiones iniciales de gravedad que, lamentablemente, posteriormente causan su muerte".

Añadió que, ante la emboscada, el compañero del mártir repelió el fuego mientras el atacante "seguía disparando", resultando abatido en el mismo lugar de los hechos, donde posteriormente personal de Labocar levantó cerca de 30 evidencias balísticas.

Sobre la identidad del delincuente abatido, el fiscal confirmó que "se trata de un ciudadano venezolano que tenía antecedentes detenciones anteriores por porte ilegal de arma cortante o punzante".

Según ha trascendido, el sujeto ya había sido detenido el pasado 13 de abril en una fiesta clandestina en Pirque: tras ser sorprendido con armamento e intentar sobornar al personal policial, fue arrestado por cohecho y porte ilegal de armas de fuego.

Consultado sobre por qué el agresor estaba en libertad, el persecutor detalló que "esos son antecedentes que se están recabando".

En tanto, el arma homicida "está siendo periciado", añadió.