Adriana Barrientos sufrió violento portonazo en Las Condes

La modelo y panelista de televisión Adriana Barrientos fue víctima de un violento portonazo este domingo en el sector de Barrio El Golf, en la capitalina comuna de Las Condes, donde un grupo de delincuentes le arrebató su vehículo Porsche tras un enfrentamiento físico.

El incidente ocurrió en la entrada de su edificio mientras la comunicadora salía del inmueble con las ventanillas del auto abajo, momento en que fue abordada por sujetos armados.

Pese a sus intentos por resistirse al robo, los asaltantes lograron concretar la sustracción y escapar en dirección desconocida, dejando a la víctima con lesiones en un hombro y diversas contusiones que requirieron su traslado a un centro asistencial.

"Es la tercera vez que me asaltan en la puerta de mi casa. Es la segunda vez que se llevan un auto. La última vez que me hicieron un portonazo vinieron con metralleta (...) y esa vez alcancé a arrancar, agaché la cabeza y pude ingresar al edificio", comentó la creadora de contenido a Cooperativa.

Asimismo, dio cuenta de que "esta vez no fue igual, (porque) venía saliendo con los dos vidrios abajo y me agarraron", señaló Barrientos, quien además reveló haber intentado desarmar a uno de los atacantes sin éxito.

"Traté de defenderme como pude y escogí la pistola equivocada (de los delincuentes), porque era una pistola de plástico. No pude quitar una pistola de verdad", confesó mientras evidenciaba las secuelas físicas del asalto.

El automóvil robado, un Porsche plateado patente KCFK39 del 2018, es buscado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), que quedó a cargo de las diligencias.