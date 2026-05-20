Alcalde de San Bernardo denunció nueva amenaza de muerte tras borrar murales de la "Garra Blanca"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (Partido Socialista), denunció haber recibido su quinta amenaza de muerte tras liderar un operativo de recuperación de espacios públicos.

El conflicto escaló luego de que el municipio borrara murales alusivos a la "Garra Blanca", la barra brava de Colo-Colo, en las inmediaciones del Estadio Municipal.

Durante las faenas, sujetos desconocidos lanzaron fuegos artificiales e intentaron atacar a la comitiva con bengalas antes de huir en un vehículo rojo.

White, quien ya cuenta con protección policial por amenazas previas relacionadas con el combate al comercio ilegal, utilizó sus redes sociales para exponer la situación y criticar la falta de apoyo del Gobierno central.

"Hoy nuevamente he sido amenazado de muerte por hacer mi pega, por hacer mi trabajo, por lo que mis vecinas y vecinos me mandatan: la recuperación de espacios públicos. Llevamos meses en esta tarea y las consecuencias son mensajes cobardes en mis redes sociales personales, amenazando mi vida y la integridad de mis seres queridos", declaró el jefe comunal.

"¿Hasta cuándo las autoridades a nivel central van a permitir este tipo de cosas por no tener un plan estructurado y un plan de trabajo? No puede ser que los alcaldes nos sintamos solos. No puede ser que un grupo minoritario de delincuentes, que dicen ser hinchas de un club, finalmente terminen imponiendo su orden y sus características en el espacio público que nos pertenece a todas y todos", manifestó White.