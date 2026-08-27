Alfredo Lamadrid y su esposa fueron asaltados con cuchillos en su propia casa

El famoso periodista y conductor de televisión Alfredo Lamadrid fue asaltado en su propia casa, junto a su esposa, por un grupo de tres delincuentes armados con cuchillos.

Los hampones ingresaron de noche al inmueble, ubicado en la calle Quinchamalí, en la comuna de Las Condes, e intimidaron a la pareja de adultos mayores para lograr un botín de unos 10 millones de pesos en especies, entre relojes y joyas.

Cuando un hijo del matrimonio arribó por casualidad al hogar, el grupo huyó a bordo de un vehículo.



Este jueves, frente a la prensa, el afectado relató lo sucedido: "Entre tres personas nos intimidaron con cuchillos para que les entregáramos las joyas, los relojes... Me sacaron mi argolla de matrimonio, también a ella".

"Cuando (el ladrón) me quiso sacar la argolla de matrimonio, quise rehusar un poco y me puso un cuchillo (al cuello)", explicó.

El conductor de "Humanamente hablando" y "Cada día mejor" explicó que uno de los antisociales le planteó un trato: "Me dijo que si no hacía nada, no me iba a hacer nada...".

"Debo reconocer que la persona que me dañó a mí fue muy gentil desde ese momento que me dijo: 'Si usted no hace nada, yo no le voy a hacer nada'. De ahí para adelante fue bastante cumplidor de su palabra, no fue violento conmigo", indicó.

Ni Lamadrid ni su esposa sufrieron lesiones, y el comunicador relató que su esposa incluso les pidió un vaso de agua a los delincuentes. Pese a que el domicilio contaba con sistemas de seguridad, el comunicador informó que el hecho lo llevó a tomar la decisión de mudarse prontamente a un lugar más seguro.

El atraco está siendo investigado por la PDI.