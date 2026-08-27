Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago7.9°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Alfredo Lamadrid y su esposa fueron asaltados con cuchillos en su propia casa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El famoso conductor de televisión lamentó la pérdida de las argollas de matrimonio a manos de tres delincuentes.

Huyeron cuando un hijo de la pareja apareció en el inmueble, pero igualmente lograron un botín de unos 10 millones de pesos.

Alfredo Lamadrid y su esposa fueron asaltados con cuchillos en su propia casa
 TVN

En medio del shock de la situación, Lamadrid dijo que al menos uno de los delincuentes "fue gentil" con él.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El famoso periodista y conductor de televisión Alfredo Lamadrid fue asaltado en su propia casa, junto a su esposa, por un grupo de tres delincuentes armados con cuchillos. 

Los hampones ingresaron de noche al inmueble, ubicado en la calle Quinchamalí, en la comuna de Las Condes, e intimidaron a la pareja de adultos mayores para lograr un botín de unos 10 millones de pesos en especies, entre relojes y joyas.

Cuando un hijo del matrimonio arribó por casualidad al hogar, el grupo huyó a bordo de un vehículo.

Este jueves, frente a la prensa, el afectado relató lo sucedido: "Entre tres personas nos intimidaron con cuchillos para que les entregáramos las joyas, los relojes... Me sacaron mi argolla de matrimonio, también a ella".

"Cuando (el ladrón) me quiso sacar la argolla de matrimonio, quise rehusar un poco y me puso un cuchillo (al cuello)", explicó.

El conductor de "Humanamente hablando" y "Cada día mejor" explicó que uno de los antisociales le planteó un trato: "Me dijo que si no hacía nada, no me iba a hacer nada...".

"Debo reconocer que la persona que me dañó a mí fue muy gentil desde ese momento que me dijo: 'Si usted no hace nada, yo no le voy a hacer nada'. De ahí para adelante fue bastante cumplidor de su palabra, no fue violento conmigo", indicó.

Ni Lamadrid ni su esposa sufrieron lesiones, y el comunicador relató que su esposa incluso les pidió un vaso de agua a los delincuentes. Pese a que el domicilio contaba con sistemas de seguridad, el comunicador informó que el hecho lo llevó a tomar la decisión de mudarse prontamente a un lugar más seguro.

El atraco está siendo investigado por la PDI.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada