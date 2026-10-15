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Tópicos: País | Policial

Amplio contingente GOPE por hombre parapetado al interior de vivienda en Macul

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Un amplio contingente del GOPE de Carabineros se desplegó en la comuna de Macul por un hombre presuntamente drogado, ebrio y armado que se parapetó al interior de una casa.

El procedimiento se desarrolla desde las 18:00 horas en la Avenida Quilín con calle Premio Nobel, donde los vecinos denunciaron haber escuchado fuertes gritos al interior del imueble 

Asimismo, el sujeto habría amenazado con quitarse la vida al momento de llegar el equipo negociador policial. El tránsito se mantiene suspendido en la mentada avenida.

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