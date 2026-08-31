Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago10.2°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial

Araucanía: Carabineros incautó 10 pistolas contrabandeadas desde Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El OS7 de Carabineros detuvo a dos hombres que ingresaron clandestinamente a la Región de La Araucanía, desde Argentina10 pistolas: en su mayoría, con el número de serie borrado.

"Tenemos una incautación de 10 pistolas, 21 cargadores, dinero extranjero, dinero nacional, celulares y un vehículo", dijo el general jefe de la IX Zona Policial, Miguel Herrera, que describió este procedimiento como "la más grande incautación de armamento que se ha producido en la Región de La Araucanía".

contenido de servicio
Las + leídas