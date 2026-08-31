Araucanía: Carabineros incautó 10 pistolas contrabandeadas desde Argentina

El OS7 de Carabineros detuvo a dos hombres que ingresaron clandestinamente a la Región de La Araucanía, desde Argentina, 10 pistolas: en su mayoría, con el número de serie borrado.

"Tenemos una incautación de 10 pistolas, 21 cargadores, dinero extranjero, dinero nacional, celulares y un vehículo", dijo el general jefe de la IX Zona Policial, Miguel Herrera, que describió este procedimiento como "la más grande incautación de armamento que se ha producido en la Región de La Araucanía".