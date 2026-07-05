Arica: Adolescente de 14 años recibió un disparo mientras compartía en una plaza

Un adolescente de 14 años recibió un impacto de bala este domingo mientras compartía con familiares en una plaza ubicada en el pasajes Los Azahares, en Arica.

Carabineros informó que el hecho ocurrió cuando un vehículo de color negro llegó hasta el lugar y, desde su interior, sujetos dispararon contra otro automóvil que se encontraba estacionado en el frontis de una vivienda cercana a la plaza. Uno de los proyectiles rebotó e hirió al menor, que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Arica.

El Ministerio Público instruyó diligencias al Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y al OS-9 y Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros para determinar la dinámica del hecho y dar con el paradero de los responsables.