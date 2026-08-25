Ataque a joven en Pudahuel: Tres detenidos a prisión por homicidio frustrado

Carabineros detuvo a cuatro personas por su participación en un homicidio frustrado el pasado 21 de agosto en el pasaje Arado en la comuna de Pudahuel, lugar en donde un adolescente de 17 años resultó herido gravemente tras ser atacado con armas blancas. Tras su formalización, tres de ellos quedaron en prisión preventiva.

Según los antecedentes de la investigación, la víctima se desplazaba por ese sector junto a su pareja, una muchacha de 15 años, en dirección hacia su domicilio. Entonces los abordaron tres hombres y una mujer que atacaron a la pareja y al pader de la muchacha, quien trató de frenar la agresión.

Durante este martes se produjo la audiencia de formalización de los aprehendidos y la Fiscal de Flagrancia Occidente Paz Escobar detalló que "los hechos fueron perpetrados el viernes en la noche, y de acuerdo a lo establecido por OS-9 de Carabineros, estos sujetos habrían llegado hasta un sector de la comuna de Pudahuel, lugar en el que atacaron a la víctima con armas blancas y un hacha, con los que le propinaron diversos golpes y cortes en el cuerpo que actualmente lo mantienen en estado de riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios".

Funcionarios policiales recogieron información de cámaras de seguridad y llevaron a cabo también dos órdenes de entrada y registro en distintos domicilios asociados a esta investigación, donde detuvieron a cuatro personas, todas adultas. A tres de ellas se les asocia su participación en este delito de homicidio frustrado, mientras que la cuarta persona fue aprehendida en flagrancia por infracción a la Ley de Control de Armas.

Tras la audiencia a los detenidos por homicidio frustrado se les aplicó la medida cautelar de prisión preventiva por los 90 días que se decretaron para la investigación. Y al aprehendido en por infracción a la ley de armas se le aplicó la medida de firma mensual.