Ataque en plena vía pública dejó a hombre en la UCI en Puente Alto

Un hombre de 33 años quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sótero del Río tras ser atacado con un objeto contundente mientras compartía con familiares y amigos en la vía pública, en Puente Alto.

El inspector Iván Moyano, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, informó que el caso es investigado como homicidio frustrado. "Se estableció que la víctima se encontraba compartiendo en la vía pública cuando fue abordado por un sujeto, quien provisto de un elemento contundente lo golpeó en reiteradas ocasiones", señaló.

El hecho ocurrió en la intersección de Las Nieves con Don Mateo. Sus acompañantes lo trasladaron hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece internado con diagnóstico reservado.