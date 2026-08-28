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Tópicos: País | Policial | Atentados

Ataque incendiario destruyó vehículos forestales en ruta Traiguén-Los Sauces

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Eran de propiedad de una empresa contratista que se desempeña en una zona de difícil acceso, en medio de los cerros.

Ataque incendiario destruyó vehículos forestales en ruta Traiguén-Los Sauces
 ATON (archivo)

Además, los responsables del atentado robaron otro vehículo forestal.

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Un ataque incendiario destruyó por completo una máquina forestal y dos camionetas la tarde de este viernes, en la ruta que une a las comunas de Traiguén y Los Sauces, en la Región de La Araucanía.

Los vehículos consumidos pertenecen a una empresa contratista que desarrolla faenas en una zona de difícil acceso, en medio de los cerros de la Cordillera de la Costa.

Además, los responsables del atentado robaron otro vehículo que era utilizado por trabajadores de ese predio.

"Condenamos enérgicamente este nuevo ataque incendiario", manifestó el seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, recalcando que desde el Gobierno "nunca vamos a normalizar este tipo de actos de violencia".

"Seguiremos trabajando, con la evidencia encontrada en el sitio del suceso, para fortalecer la persecución penal, la seguridad y entregar tranquilidad a quienes viven y trabajan en las zonas rurales de La Araucanía", garantizó la autoridad.

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